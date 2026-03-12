MUNICIPIS
Demanen canvis normatius per a les urbanitzacions amb dèficits
Més de vuitanta alcaldes catalans, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis van firmar ahir a Barcelona un manifest per demanar a la Generalitat i al Parlament que garanteixin els drets dels residents en urbanitzacions amb dèficits urbanístics i no rebudes, àrees residencials que van sorgir entre els anys seixanta i vuitanta en un context de ràpid creixement que van provocar un seguit de carències en serveis bàsics i infraestructures.
En aquest sentit, els signants reclamen un pla director urbanístic de totes les urbanitzacions afectades que funcioni com a eina marc i van proposar modificar la llei d’Urbanisme per reconèixer les especificitats de municipis petits i amb menys recursos.
El manifest també exigeix, a més, que la Generalitat i institucions supramunicipals creïn un fons per destinar recursos als ajuntaments per finançar la redacció de projectes urbanístics i l’adequació a aquestes urbanitzacions, algunes de les quals s’ubiquen a les comarques de Lleida.