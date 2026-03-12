SUBVENCIONS
La Diputació destina 3,5 milions a rehabilitar 35 habitatges de lloguer
Segona convocatòria d’ajuts per combatre la despoblació. La dotació màxima serà de 100.000 euros per actuació de compra o rehabilitació
La Diputació destinarà 3,5 milions d’euros a fomentar la disponibilitat d’habitatge en els municipis amb risc de despoblació a les comarques de Lleida. Així ho va anunciar ahir el vicepresident primer de la corporació, Agustí Jiménez, en una visita al municipi de la Vansa i Fórnols, que s’ha convertit en un referent en la creació d’habitatge públic, amb un parc actual de 18 vivendes en una població de 187 habitants. Es tracta de la segona convocatòria d’aquesta línia d’ajuts, que s’emmarca en les polítiques per afrontar el repte demogràfic i està destinada als ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) inclosos a l’Estatut del Municipi Rural. La corporació va assegurar que tindran els ajuts en els propers anys.
90 per cent del cost total
Les subvencions es podran dirigir a la compra, construcció, rehabilitació o millora d’immobles residencials per destinar-los a lloguer social de primera residència. L’ajuda cobrirà, com a màxim, el 90% del cost total de l’actuació, que serà de fins al 95% en el cas de municipis rurals més petits, amb un import màxim de 100.000 euros.
La Diputació preveu que els ajuts permetin rehabilitar 35 habitatges. En la primera convocatòria, es va destinar el mateix import i es van beneficiar 33 ajuntaments i EMD amb un total de 44 actuacions en vivendes de diversa tipologia. Les bases inclouen criteris per afavorir els municipis de menys de 500 habitants, que tenen nuclis agregats i que han patit una pèrdua més important de població en l’última dècada.
Simplificació
Víctor Peguera, tècnic de la corporació provincial per al Repte Demogràfic, va explicar que per a aquesta edició han previst “simplificar administrativament” els tràmits per a la petició dels ajuts de manera que “més ajuntaments hi puguin accedir”.
En aquest sentit, va dir que hauran d’acreditar una explicació bàsica del projecte i el cost previst i “la resta de dades necessàries els complementaran tècnics de la diputació de Lleida”. Per a Agustí Jiménez, els ajuts “permeten consolidar projectes estratègics”.