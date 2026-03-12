El municipi de Lleida que té registrades quaranta associacions, un dels més dinàmics de la plana
L’ajuntament destaca que ja és una tradició que passa de pares a fills, que s’inscriuen des de petits
Juneda té 40 entitats i associacions culturals, socials i esportives, per a un total de 3.400 veïns, que la converteixen en una de les localitats més actives de la plana, segons van indicar responsables d’aquestes organitzacions consultats per aquest diari. Alguna ja és gairebé centenària com és el cas de la coral Els Cantaires, fundada el 1927. Formada per una trentena de veus, és l’únic cor de Ponent integrat exclusivament per homes, segons l’entitat.
El seu repertori és variat i durant gairebé un segle ha interpretat sardanes, havaneres i cançons populars catalanes. La majoria són peces compostes per a cors masculins. També s’han atrevit amb els cuplets i les cançons satíriques. Una altra de les entitats cantaires és el Cor Juneda Canta, creat el 2017 i de composició mixta.
Algunes iniciatives ja han complert les noces d’or, com Talma, l’empresa social creada per generar oportunitats per a les persones amb necessitats de suport per desenvolupar-se de forma autònoma i inclusiva de cara a millorar la seua qualitat de vida; o el Club Hoquei Juneda, constituït el 1976 i que des del 2019 compta amb el Club de Patinatge Artístic.
La majoria tenen una llarga trajectòria perquè, segons la regidora de Participació Ciutadana, Aina Camí, “tota la població està involucrada en una cosa o una altra. Els joves segueixen el camí dels seus pares i avis en les organitzacions ja creades o han estat capaços de constituir-ne algunes de noves. El cert és que Juneda és un poble molt actiu tant en el pla cultural com en l’esportiu amb una gran tradició en aquest àmbit”.
L’Agrupació Sardanista de Juneda es va fundar el 1943 arran d’una ballada de sardanes a la plaça i a poc a poc es va anar consolidant fins que als inicis dels 60 van començar a expandir-se amb actuacions a tot el territori català.
L’Associació Cultural Fonoll, promotora de l’edició de la revista del mateix nom, va començar la seua etapa el 1978 i ha publicat 259 números per informar i crear un punt de debat local. Uba menció especial es mereix el festival musical Els Rentadors, que aquest any se celebrarà del 2 al 4 de juliol, van remarcar fonts municipals.
Altres associacions i entitats són Els Armats dels 7 Dolors, que van començar la seua etapa el 1999 després de recuperar la tradició al cap de 30 anys, o el grup de Diables Els Rojos, fundat el 2006 per mantenir els correfocs vius al poble. El 1972 es va crear l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Manuel Ortiz i el 1992 l’Associació de Dones Junieta.
El Grup de Colònies Estel Nou està actiu des del 1988, mentre que els joves van impulsar l’associacionisme des d’El Jovent Junedenc del 2012 o la Penya Ullà, del 1984, encarregats d’impulsar el concurs de cassoles de tros.
Val a destacar la tasca del casal d’avis, de la junta local de l’Associació contra el Càncer o de l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural La Banqueta. Entre les més noves hi ha l’associació LGTBI+ Histèriques, creada el 2020, o TastaVins, del 2017.
Pel que fa a les organitzacions esportives, a banda del Club d’Hoquei i la secció de patinatge artístic, es pot destacar el Club de Tenis Juneda fundat el 1969 “per potenciar la pràctica d’aquest esport al nostre poble”, diu Camí.
La Colla Ciclista la Pedalada es va constituir com a club federat el 2008 i actualment compta amb prop de 200 socis. Entre les principals activitats hi ha l’organització de la BTT Transbessons, que es va iniciar el 2002, i el Trofeu Vila de Juneda.
A més, la localitat compta amb una seu de l’Escola de Futbol Intercomarcal des del 2002 i de l’Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues. El Club d’Escacs de Juneda es va crear el 1960, però no es va federar fins al 1972.