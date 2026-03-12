MEDI
La Generalitat preveu destinar 26 milions a tancar els abocadors de 6 comarques en 9 anys
Planteja invertir 9 milions a ampliar el del Segrià i l’intercomarcal de Tremp. En un pla que inclou 20 milions per a centres de transferència de rebutjos i 32 per a instal·lacions de tractament
La Generalitat preveu destinar 26 milions d’euros a clausurar en els propers 9 anys els abocadors on els habitants de sis comarques de Lleida dipositen les escombraries que no reciclen. Així es desprèn dels primers documents del nou pla d’infraestructures de tractament de residus, que planteja tancar “la majoria dels dipòsits de residus de Catalunya” en l’horitzó del 2035. Entre aquests, figuren el de la Noguera, a Balaguer; el de l’Urgell, a Tàrrega; el del Pla, a Castellnou de Seana; el de la Segarra, a Cervera; el de la Cerdanya, a Bellver, i els dos de les Garrigues, a les Borges Blanques i la Granadella. Ara donen servei a més de 180.000 persones.
La planificació del Govern proposa destinar 20 milions d’euros a construir centres de transferència de residus en quatre de les cinc comarques del pla de Lleida on està previst tancar els abocadors: la Noguera, l’Urgell, el Pla i les Garrigues. No en consta cap a la Segarra. Els documents no especifiquen on aniran els rebutjos una vegada tanquin aquests dipòsits controlats. Tanmateix, el departament de Territori va precisar ahir que la seua destinació serà l’abocador del Segrià, a Montoliu de Lleida.
Això suposa descartar una alternativa que el Govern va plantejar l’any passat, i que va ser objecte de polèmica. Suposava portar les escombraries no reciclables (fracció resta) de la Segarra, de l’Urgell i les Garrigues a les comarques de Tarragona.
Ara el pla de la Generalitat preveu una inversió de cinc milions d’euros per ampliar les instal·lacions de Montoliu de Lleida i uns altres quatre milions per a les de l’abocador intercomarcal de Fígols (Tremp), que rep les escombraries del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.
La planificació del Govern preveu mantenir en funcionament, sense canvis ni ampliacions, l’abocador del Solsonès, a Clariana de Cardener, i de l’Alt Urgell, a Montferrer i Castellbò i gestionat per la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.
Aquest últim, que ha estat recentment ampliat, haurà de finalitzar la seua vida útil cap a l’any 2032 i, aleshores, està previst transferir els residus a Andorra per a la producció d’electricitat a la incineradora de la Comella.
La inversió prevista en el pla per a Lleida es completa amb 32 milions per a instal·lacions de tractament de residus a Tàrrega, Tremp, la Seu i Bellver de Cerdanya.
El cànon a la brossa sense reciclar, de 70 a 100 € per tona en cinc anys
El cànon de la Generalitat que grava les escombraries sense reciclar que entren als abocadors haurà de passar aquest any de 70 a 75 euros per tona, i haurà de continuar augmentant fins a assolir els 100 euros per tona el 2031. Així ho preveu la llei de mesures fiscals i financeres que acompanya el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026. Ara per ara no té els suports necessaris perquè el Parlament ho aprovi però, si és rebutjat, el Govern podria aplicar aquesta mesura per altres cursos. Aquest gravamen suposa una part important del cost de la gestió de la brossa i del rebut de les deixalles que paga la ciutadania. Evitar pagar quantitats cada vegada més altes per utilitzar els abocadors és un dels principals motius que porten municipis i consells a implantar sistemes de recollida d’escombraries que permetin un índex més alt de reciclatge, com el porta a porta o els contenidors amb clau.