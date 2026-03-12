MEDI
Recuperades 100 hectàrees de pastures amb cremes controlades
Agricultura en practica al Pirineu per a ramaders, ajuntaments i espais protegits. Prevenen incendis al reduir el combustible vegetal a la muntanya
El Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (Gepif) de la conselleria d’Agricultura porta a terme cremes controlades en diverses zones del Pirineu de Lleida per evitar la proliferació d’arbustos que substitueixen l’herbatge i afavorir així la recuperació de pastures d’alta muntanya. Aquesta temporada ja s’han recuperat un centenar d’hectàrees a les comarques de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà amb actuacions a Montardit (Sort), Estac (Soriguera) o Taús (les Valls d’Aguilar), i hi ha propostes per fer el mateix a més zones d’aquestes dos comarques i també al Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Aquestes actuacions es fan a petició de ramaders, ajuntaments o espais d’especial protecció, i també són importants per a la prevenció d’incendis.
Polítiques de prevenció
Els últims anys s’han desenvolupat polítiques de prevenció d’incendis forestals que han restringit molt l’ús del foc, incloses les cremes que feien ramaders i pastors, la qual cosa havia generat crítiques d’ambdós col·lectius. En canvi, dos dies de cremes controlades a Estac han permès recuperar 45 hectàrees que, una vegada creixi de nou l’herba, podran ser utilitzades pels ramats dels ramaders de la zona.
Aquestes cremes serveixen per millorar la coberta vegetal, afavorint el pas dels animals i la presència d’un herbatge més tendre i fresc. Aquesta temporada, tanmateix, s’han practicat menys cremes vegetals per culpa de les pluges i les nevades registrades al Pirineu.