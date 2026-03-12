INNOVACIÓ
La Seu repara la teulada de l’antiga duana per ubicar l’IRTA
Els treballs de renovació de la teulada del magatzem de l’edifici de l’antiga duana de la Seu, que acollirà de forma provisional la primera seu pirinenca de l’IRTA, han finalitzat. Les obres han consistit a retirar plaques de fibrociment i substituir-les per unes planxes metàl·liques i han tingut un cost de 7.758,82 €. L’institut d’investigació s’ubicarà més endavant al centre històric de la Seu, a l’edifici conegut com a Ca l’Armenter, ubicat al carrer Canonges.