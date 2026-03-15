TURISME
Tret de sortida de la temporada de ràfting amb les primeres baixades pel Noguera Pallaresa
Llavorsí ha acollit el descens dels turistes, tot i les ventades
Llavorsí ha inaugurat aquest diumenge la temporada de ràfting al Pallars Sobirà, amb el primer descens de barques pel Noguera Pallaresa. Tot i el mal temps, marcat pel fort vent i la caiguda d'algunes volves de neu, una desena de turistes dividits en dues barques han fet la baixada pel riu. Val a dir que algunes reserves s'han cancel·lat per la ventada.
Als participants se'ls ha proporcionat una jaqueta addicional, a més a més de la que normalment es porta amb el neoprè i l'armilla salvavides per la sensació de fred. Tanmateix, la temperatura de l'aigua ha oscil·lat entre els 7 i els 8 graus.
L'inici de la temporada coincideix amb l'entrada en vigor del conveni amb Endesa per garantir un cabal adequat al riu i que s'allargarà fins al 15 d'octubre. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura, Flòrido Dolcet, ha apuntat que les empreses "ara comencen a ralentí perquè el gran gruix de la plantilla treballa a les pistes d'esquí".
D'aquesta manera, a mesura que avancin les setmanes aquests treballadors s'aniran incorporant gradualment als negocis de turisme d'aventura. Un dels que ja s'ha incorporat és l'Albert Gironés, qui ha dit que enguany "hi haurà aigua de sobres" i serà una gran temporada per gaudir d'aquesta activitat.
Tot i que la campanya ha començat de manera oficial amb l'inici del conveni amb Endesa, aquesta setmana ja s'han fet els tradicionals descensos amb escolars a càrrec de l'empresa Roc Roi. Precisament, d'aquest negoci també són les dues reserves de turistes que aquest diumenge han inaugurat la temporada.
Un grup d'amics de Sabadell han estat els primers que han baixat riu avall per celebrar l'aniversari de la Judit. "Una idea molt bona per a fer un dia de neu", ha ironitzat el Pablo. Per la seva banda, l'Aina ha explicat que és la primera vegada que practicarà aquest esport i, a banda del fred, espera "molta aventura i diversió".