La cultura irlandesa torna amb la festa de Saint Patrick
Aquest dissabte 21 de març amb Sláinte
Després de l’èxit de l’any passat, la cultura irlandesa tornarà a Tàrrega dissabte vinent 21 de març amb la segona edició de la festa de Saint Patrick. L’esdeveniment cultural, impulsat pel periodista Aleix Cruz, que és un gran enamorat d’Irlanda, se celebrarà a l’emblemàtic pub Carreró, que es transformarà per a l’ocasió en un autèntic Irish Pub. La celebració comptarà amb l’actuació en directe de Sláinte, banda veterana amb més de trenta anys de trajectòria en la música celta, i del dj Fionnmccool. Aquest any, la festa adopta format de tardeig i començarà a partir de les 19.00 hores.
Cruz va destacar que la cita “ja està consolidada” i va agrair “el suport de la desena de patrocinadors que han fet possible l’actuació de Sláinte, una banda amb instruments tradicionals i música de soca-rel celta autèntica que ja va actuar a Tàrrega, en la primera edició de l’Ondara Folk del 1998, antecedent de l’actual Paupaterres. Així mateix, va subratllar que “El Carreró és el local idoni” per acollir la festa. No hi faltarà la beguda típica irlandesa, i l’organització anima els assistents a acudir amb alguna peça de roba de color verd.