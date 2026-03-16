AVIACIÓ
Els turistes a l’aeroport d’Alguaire cauen de 26.367 a 1.581
El 2012 van aterrar a l’aeroport de Lleida-Alguaire 26.367 turistes (esquiadors) del Regne Unit i la xifra es va mantenir sobre els 20.000 fins a la pandèmia. El 2022 es van reprendre els vols de turistes i aquell any en van arribar 1.700, mentre que a l’actual exercici de moment n’han aterrat 1.581, procedents de Polònia i de Suècia, com el vol que va arribar ahir, els ocupants del qual es van desplaçar després a Andorra per esquiar.
Segons va informar ahir 3Cat, els motius del descens són que als turoperadors no els surten a compte aquestes operacions i que fan rotació entre els aeroports que donen accés al Pirineu, com els de Lleida o Tolosa.
No obstant, el director de l’aeroport, Ricard Gómez, destaca que durant els últims anys han apostat per altres sectors, com poden ser el manteniment o desballestament d’avions, la indústria aeroespacial o de drons i, especialment, la formació de pilots. “No tenir una activitat comercial elevada és un punt fort per potenciar-ne d’altres”, afirma.