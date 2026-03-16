Freqüentades portes obertes del nou centre de dia de l’Alzheimer
El nou centre de dia especialitzat en malalties neurodegeneratives Els Pilars, de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC), va oferir ahir una jornada de portes obertes a la ciutadania, després d’iniciar la seua activitat el 9 de febrer passat amb seixanta-quatre usuaris.
Durant tot el matí, centenars de persones van visitar l’equipament, entre elles l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan. Els assistents van quedar gratament sorpresos pel disseny atractiu i funcional de l’edifici, la lluminositat natural present a totes les sales, així com pels jardins accessibles des de cada una d’aquestes.
L’entitat va organitzar aquesta jornada perquè els veïns de Tàrrega poguessin conèixer de prop les noves instal·lacions, fruit d’anys de reivindicacions i amb un cost superior als tres milions d’euros.
hi pogués assistir el màxim de persones, es va oferir el servei de bus urbà fins a l’equipament, ubicat al costat del càmping municipal.