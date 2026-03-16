TURISME
Més de 7.000 participants en les activitats de Fruiturisme a Aitona
Més de 7.000 persones van participar aquest cap de setmana en les diferents activitats de Fruiturisme a Aitona, que van combinar visites als camps en flor amb tecnologia, gastronomia, música i promoció de productes locals a la Fira Agroalimentària Aitona amb molt de Gust. Una de les iniciatives més innovadores va ser Fruiturisme Aitona eGames, que vincula la floració amb l’univers del videojoc Minecraft, i dissabte a la nit hi va haver un concert de gòspel. Així mateix, avui hi ha previst el III Fòrum Floració i Desenvolupament Rural, que reunirà experts de diferents punts de l’Estat per debatre sobre com aquests projectes dinamitzen l’activitat econòmica i turística de les zones rurals.