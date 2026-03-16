Tyler Borges, dels Estats Units, que viu al Pirineu de Lleida: «Estic aprenent a parlar català»
És auxiliar de conversa
Tyler Borges va arribar al Pirineu de Lleida gràcies a un programa del ministeri d’Educació després de que dar-se sense feina. Va treballar en diverses agències governamentals dels EUA com la NASA amb l’administració de Joe Biden, però amb Donald Trump al Despatx Oval va haver de replantejar-se la seua carrera. “Estava a la universitat i em vaig assabentar d’un lloc per ensenyar anglès a Espanya, i vaig pensar per què no?”.
ALBERT BATLLE
El jove diu que se sent “molt agraït” per la rebuda dels seus alumnes, encara que admet que “al principi va ser difícil, perquè vinc d’una ciutat de 330.000 persones i no parlo català”. No obstant, afirma que està fent classes “perquè vull parlar amb la llengua que té la gent aquí i ells proven de fer el mateix amb mi”. I acaba afirmant que “la cultura, el català i el Pallars són realment cool”.