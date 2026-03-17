Els deu anys del Festival del Joc, en una mostra
Ha passat de 2.500 a 12.000 participants en divuit edificis
L’ajuntament de la Seu va inaugurar ahir una exposició commemorativa dels primers deu anys del Festival del Joc del Pirineu. La mostra recorre la trajectòria d’aquest esdeveniment des del seu naixement, l’any 2016, fins a l’actualitat, i repassa com el festival ha convertit la capital de l’Alt Urgell en la “ciutat del joc de taula”.
El certamen va començar fa una dècada com una iniciativa de l’ajuntament de la Seu amb la col·laboració de Cheap Films, inspirada en models com el Festival Dau Barcelona, i que ha aconseguit convertir-se en un referent lúdic a Catalunya. L’exposició detalla l’evolució d’un festival que en la seua primera edició va acollir 2.500 visitants en un únic edifici, la sala de Sant Domènec, i que actualment supera els 12.000 participants distribuïts en divuit edificis i catorze espais més exteriors.
Així ho va explicar ahir la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, que va detallar que “en la primera edició ja vam veure que l’escenari quedava petit i havíem d’ampliar-lo”.
La mostra consta de 8 plafons i està instal·lada a l’Espai Ermengol fins al 26 de març.