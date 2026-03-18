SUCCESSOS
Mor el ferit atrapat per una allau al Sobirà
Un excursionista de 37 anys, que va ser evacuat crític al Vall d’Hebron, on va morir ahir. El seu company va donar l’alerta
L’excursionista de 37 anys que van quedar atrapats per una allau dilluns al Pallars Sobirà va morir ahir a l’hospital, segons va informar el 9 Nou. Veí de Torelló, tenia una àmplia experiència a la muntanya i estava vinculat al Centre Excursionista de Torelló, segons la mateixa publicació. L’avís de l’accident el va donar el seu company, que va resultar il·lès, cap a les 14.06 hores, quan es trobaven entre el coll de Bassiero i l’estany Gelat, entre els municipis d’Alt Àneu i Espot. El company va poder treure’l de la neu i fer-li els primers auxilis a l’espera de l’arribada dels serveis d’emergències.
Fins al lloc es van desplaçar dos helicòpters dels Bombers de la Generalitat amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com un altre helicòpter dels Pompièrs d’Aran. L’afectat va ser localitzat, estabilitzat i evacuat en estat crític a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on va morir ahir.
Val a recordar que el 18 de gener passat va morir un esquiador després d’una allau fora de les pistes de Baqueira. La víctima, de 29 anys i veí de Les, era originari de Madrid. Així mateix, el passat 15 de febrer, els Bombers van rescatar un esquiador que va ser arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. Va ser evacuat ferit fins al nucli d’Estaon.