ANIMALS
La Protectora de Tàrrega ja no pot rebre més gossos
Suspèn temporalment les entrades i crida a adoptar gossos
La Protectora d’Animals de Tàrrega s’ha vist obligada a tancar temporalment les portes a noves entrades a causa d’una situació que dificulta la gestió del refugi. No és un problema de falta d’espai ni de saturació numèrica, sinó de la casuística dels 70 gossos que conviuen al recinte: molts requereixen atenció especial o han de ser allotjats de forma individual.
Mireia Segarra, portaveu de la Protectora, explica que en els últims dies han patit un increment sobtat d’entrades, incloent vuit cadells abandonats a Bellpuig que ara es troben a la zona de quarantena. En aquest espai hi ha actualment onze gossos i dotze gàbies del recinte estan ocupades per animals que, per motius de comportament, estrès o caràcter reactiu, han d’estar sols i no poden compartir espai amb d’altres.
Aquestes circumstàncies han portat l’equip, format per voluntariat, a prendre una decisió difícil però que consideren necessària: aturar temporalment les noves acollides fins que les puguin reprendre amb garanties. “Hem fet el possible per gestionar la situació, però no podem posar en risc ni els gossos que ja viuen aquí ni els quals puguin arribar. Seria irresponsable”, remarca Segarra.
Durant aquest període, la Protectora demana col·laboració als ajuntaments perquè custodiïn provisionalment a les seues dependències els animals abandonats fins que sigui possible traslladar-los al refugi. L’entitat recorda que el tancament és temporal i que es revertirà quan s’aconsegueixi guanyar espai amb noves adopcions. “Si aconseguim que alguns dels gossos més difícils de col·locar trobin una família, podrem tornar a acollir nous casos de forma segura”, assenyala la portaveu.
Per això, la Protectora fa una crida urgent a les adopcions, especialment d’aquells animals que requereixen un compromís més important. “Les anomenem adopcions especials”, assenyala Mireia Segarra.