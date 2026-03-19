Alcarràs allotjarà el primer centre de dades de Lleida, de 12.000 m² i amb 80 llocs de treball
Al costat de l’N-II i l’A-2, impulsat per Eléctrica Serosense
Eléctrica Serosense SL, comercialitzadora elèctrica lleidatana que forma part del grup Visalia, ha adquirit terrenys al costat de l’N-II a Alcarràs per a la implantació d’un centre de dades o data center. Serà la primera instal·lació a Lleida d’emmagatzematge i processament de dades al núvol d’internet. L’ajuntament, que fa un any ja va presentar a la Generalitat la seua oferta de terreny per acollir una instal·lació d’aquest tipus, ha expressat a la firma la seua bona predisposició per desenvolupar el projecte i ja han començat els tràmits pertinents, segons fonts municipals.
Les principals demandes d’un data center són d’energia elèctrica i d’aigua per a refrigeració. Totes dos necessitats queden satisfetes en aquest projecte, ja que el desenvolupa una companyia elèctrica en un sector que forma part de la zona regable del canal de Pinyana. Té assegurada la connexió de fibra òptica i al costat de l’A-2 i l’N-II, a 8 quilòmetres de Lleida. El data center tindrà una extensió d’uns 12.000 metres quadrats i una potència instal·lada de 10 MW, malgrat que es podria arribar fins als 30 MW. La previsió és que suposi la creació de 80 llocs de treball directes, depenent del nivell d’informatització final, segons fonts municipals i de l’empresa.
El terreny es classifica com a sòl urbà delimitat industrial (SUDI), per la qual cosa per abordar obres es necessita un pla parcial d’acotació, un projecte d’urbanització i de reparcel·lació i també serà necessari efectuar alguna modificació puntual i simultània del pla urbanístic municipal (Poum). Una vegada modificat el Poum, es tramitarà el corresponent pla parcial urbanístic. En l’actualitat, la iniciativa està en una fase molt inicial i podria ser una realitat en un termini de quatre anys, aproximadament, segons van apuntar responsables de l’elèctrica i el consistori.
Un centre de dades és una instal·lació física amb servidors, sistemes d’emmagatzematge i equips de xarxa que permeten guardar, processar i distribuir dades a través d’internet o de xarxes privades. Montse Montull, gerent d’Eléctrica Serosense, va indicar que “aquest projecte naix després de detectar la necessitat d’un data center al territori i veure que Alcarràs compleix totes les condicions idònies per acollir-lo, tant per l’entorn per a la climatització com per la seua situació estratègica”.