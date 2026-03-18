L’Aplec del Caragol de Lleida es continua expandint i suma tres noves colles, 350 nous penyistes i més espai
Així es va anunciar ahir en l’assemblea general de la Fecoll, que manté els controls d’accés al recinte
L’Aplec del Caragol de Lleida és cada any més multitudinari que l’anterior. Aquest 2026, la festa gastronòmica arriba a la 45a edició, que se celebrarà del 22 al 24 de maig als Camps Elisis, i comptarà amb la participació d’un total de 124 colles –tres més que l’any passat– i uns 16.850 penyistes –uns 350 més–. Així es va fer oficial ahir en l’assemblea general celebrada a la sala d’actes de Mercolleida, una reunió en la qual també hi havia prevista l’aprovació dels informes de secretaria i tresoreria del 2025 presentats per la Junta Directiva de la Fecoll, la Federació de Colles de l’Aplec. A més, s’havia d’acordar l’actualització de quotes de les penyes i les novetats pel que fa a accessos, aparcaments i control sonor.
Precisament, el sistema de control mitjançant braçalets dels accessos al recinte en horari nocturn, amb braçalets específics per a collistes i altres per a visitants, “va obtenir molt bona resposta per part del públic en la passada edició i va contribuir a millorar l’ambient de la festa. Creiem que és una aposta de futur”, explica Ferran Perdrix, president de la federació.
Paral·lelament, la incorporació de noves colles serà possible gràcies al fet que el recinte creixerà uns 775 metres quadrats en una zona contigua al pavelló 3, la qual disposa de les facilitats necessàries per acollir més participants. “Es tracta de dos parcel·les noves de 280 metres quadrats i una tercera de 215 metres quadrats. En un inici, quedaran a disposició de les formacions actuals, per si alguna vol sol·licitar un canvi d’ubicació i s’adjudicaran per ordre de sol·licitud”, assenyala Perdrix.
Actualment, hi ha una desena de penyes en espera per formar part de la Fecoll i gaudir d’aquesta macrotradició lleidatana. El temps d’espera d’accés, apunta el president de la federació, “pot arribar a ser de diversos anys, en funció de si hi ha alguna baixa”. “La nostra intenció és créixer tant com puguem, però cal tenir en compte que l’espai dels Camps Elisis és el que és”, adverteix Perdrix. “Hem de ser raonables i justos, totes les penyes han de poder celebrar la festa en igualtat de condicions.”