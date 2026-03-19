EMERGÈNCIES
Bolca un cotxe al centre de Tàrrega sense causar ferits
Un cotxe va bolcar aquest dimecres al matí a l’avinguda de Balaguer de Tàrrega. Al voltant de les 9.00 hores, la conductora –única ocupant del vehicle– va perdre el control en un revolt, va tocar una vorada i el cotxe va bolcar lateralment, quedant al mig de la calçada. La dona va resultar il·lesa. La Policia Local de Tàrrega va tallar la calçada per seguretat fins que una grua va retirar el vehicle sinistrat. La via va quedar reoberta poc després sense més incidències.