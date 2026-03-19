MUNICIPIS
Cinc milions més per a la rehabilitació d’habitatges
El Govern els destina també a particulars i cooperatives. Compatibles amb els de la Diputació per a municipis rurals
El director general d’Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, va presentar ahir davant d’una vintena d’alcaldes de Lleida una nova línia d’ajuts del Govern per a la rehabilitació d’habitatges, dotada amb un pressupost de 5 milions d’euros, que a més d’oferir finançament als ajuntaments beneficiaris de l’Estatut de Municipi Rural, també inclourà particulars que “utilitzin un pis buit d’un municipi rural com a habitatge propi o d’un familiar”.
També hi podran optar els particulars que destinin les seues propietats buides al lloguer mitjançant borses d’habitatge, i les cooperatives en aquests municipis o que disposin d’una cessió d’ús i n’assumeixin la rehabilitació.
L’anunci d’aquest programa impulsat per la Generalitat arriba només una setmana després que la Diputació anunciés una línia d’ajuts de 3,5 milions d’euros per fomentar la disponibilitat d’habitatge en municipis amb risc de despoblació, i que els ajuntaments beneficiaris podran destinar-los a la compra, construcció, rehabilitació o millora d’immobles per destinar-los a lloguer social de primera residència.
La corporació provincial cobrirà, com a màxim, el 90% del cost total de l’actuació, que serà de fins al 95% en el cas de municipis rurals més petits, amb un import màxim de 100.000 euros.
En el cas dels ajuts del Govern no s’ha contemplat la compra, però sí la resta d’escenaris que permeten els ajuts de la Diputació, per la qual cosa Mas va considerar que aquests ajuts “són totalment compatibles, i com que es dirigeixen a la generació d’habitatge assequible, es podran sumar i permetran subvencionar el 100% de les actuacions a Lleida”.
Amb aquesta iniciativa, que el Govern preveu repetir en els propers anys, els particulars podran optar a ajuts d’entre 10.000 i 20.000 euros, mentre que les cooperatives podran sol·licitar entre 25.000 i 40.000 euros. Les quantitats més elevades es reserven per als ajuntaments, que podran sol·licitar entre 40.000 i 70.000 euros.