FAUNA
Difonen imatges d’una ossa alletant la seua cria a Aran
Una ossa alletant la seua cria és una cosa que poques persones han pogut veure, i menys encara filmar. Mariona Busquets, l’autora d’aquesta imatge, va fer les dos coses a la Val d’Aran durant la primavera del 2024. L’enregistrament mostra un cadell d’os que s’alimenta amb tranquil·litat mentre la seua mare vigila l’entorn. La fotògrafa no ha publicat la filmació fins ara “per preservar la tranquil·litat de l’espècie” al seu medi natural.