Investiguen la mort a la Val d'Aran de l’arquitecte Josep Juanpere
Va morir per un suposat infart a la seua residència de Baqueira al desembre
El Jutjat d’Instrucció de Vielha investiga la mort de l’arquitecte Josep Juanpere el 26 de desembre passat per un suposat infart quan celebrava Nadal a Baqueira, després de constatar que existeixen algunes llacunes en les hores prèvies a la seua mort, segons va informar ahir El Periódico.
D’acord amb aquest rotatiu, l’arquitecte passava les vacances juntament amb la parella a la seua residència de la Val d’Aran. Durant la nit de Nadal, es va trobar malament i va anar a urgències de l’hospital de Vielha, on va passar diverses hores en observació. Va abandonar el centre el dia 25 i no va ser fins a Sant Esteve que Juanpere va morir al seu domicili. Després que la família intentés contactar amb ell i amb la seua parella sense èxit, un nebot va acudir a l’habitatge i a l’interior va trobar el cos sense vida del seu oncle i la parella. Va ser aleshores, explica El Periódico, quan els serveis d’emergència van rebre l’alerta. Els sanitaris van acabar constatant que la mort havia estat, aparentment, per causes naturals. Tanmateix, a l’haver estat atès el dia anterior a l’hospital, suposadament no s’hauria firmat el certificat mèdic de defunció. Per això, es va instar el jutjat perquè se li fes l’autòpsia per determinar-ne les causes exactes.
La investigació, que està sota secret i no es dirigeix contra ningú en particular, se centraria en l’entrada i sortida de Juanpere de l’hospital, a més de reconstruir les seues últimes hores de vida, en les quals estava acompanyat per la seua parella, assenyala el diari.