L’apedaçament urgent a l’A-2 s’estén més enllà de la Segarra i acabarà aquest dijous
Els treballs han permès reparar diversos punts de les calçades entre Bell-lloc i Cervera
Les obres d’apedaçament d’urgència a l’autovia A-2 acabaran avui, després d’una setmana en què els treballs s’han estès més enllà de la Segarra, on es van iniciar, i han inclòs diversos trams entre Bell-lloc d’Urgell i Cervera. Aquesta intervenció ha afectat prop de 30 quilòmetres al Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra, en els dos sentits de la marxa, i ha provocat cues quilomètriques durant diversos dies.
Aquesta actuació s’emmarca en els treballs d’urgència, amb un pressupost de 3,99 milions d’euros, que va executar el Ministeri de Transports arran de l’episodi d’intenses pluges de fa un mes que va causar punxades en una trentena de vehicles entre Cervera i Ribera d’Ondara.
El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va explicar ahir, durant una visita a les obres a Vilagrassa, que es tracta de “punts on havíem detectat que es requeria una millora del ferm”, per la qual cosa s’ha aprofitat el contracte d’emergència, que també incloïa operacions similars a l’Ll-11 i a l’N-260.
Per una altra banda, es preveu que la reforma integral dels 8 quilòmetres de l’A-2 entre Cervera i el límit provincial es pugui iniciar “entre finals d’abril i principis de maig”, va assegurar Crespín. El projecte es va licitar el setembre de l’any passat i la taula d’adjudicació ja ha seleccionat l’oferta de 12,3 milions d’euros presentada per una unió temporal d’empreses (UTE) formada per Sorigué, Arnó i Romero Polo. Els treballs substituiran tot el paviment, incloent enllaços i ponts.