La situació sobre la presència de nitrats a l'aigua de boca als pobles lleidatans després de les alertes de Greenpeace
S'ha demanat establir un límit legal del nitrat inferior al que ja dona l'aigua de boca a més d'una cinquantena pobles de Lleida
Greenpeace alerta que la xarxa pública d’un de cada cinc municipis lleidatans ha registrat positius de més de 6 mg/l i després van demanar reduir l’actual límit d’alerta de 50 mg/l a 6 mg/l. Això, segons els últims treballs científics, evitaria l’exposició de la població a un contaminant que afavoreix particularment el càncer colorectal. Van superar aquest nivell de 6 mg/l 52 municipis de Lleida el 2024.
A l’Estat espanyol, on el decret 47/2022 estableix el límit legal per considerar afectada per nitrats l’aigua d’un aqüífer en 37,5 mg/l (un 25% menys que per a l’aigua de boca) i el situa en 25 mg/l (la meitat) en rius i llacs.
Quadre de situació
Municipis amb més de 25 mg/l. El 2024 van ser Bassella, l’únic amb un pic de més de 50 mg/l, la Floresta, Cervera Sarroca de Bellera, les Oluges, Odèn i Isona i Conca Dellà.
Entre 11 mg/l i 24 mg/l. Alàs i Cerc, Artesa de Segre, Castell de Mur, Castelló de Farfanya, Guissona, Llimiana, Montferrer i Castellbò, Os de Balaguer, Ponts, Salàs de Pallars, Talarn, Talavera, Tremp, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de Meià i Vila-sana.
De 6 mg/l a 10 mg/l. Alcanó, Almatret, Bovera, el Cogul, els Torms, Es Bòrdes, Foradada, Fulleda, Gavet de la Conca, Granyena de les Garrigues, Guimerà, Ivorra, l’Albagès, l’Albi, la Pobla de Cérvoles, la Pobla de Segur, les Avellanes i Santa Linya, Llardecans, Naut Aran, Navès, Peramola, Prats i Sansor, Ribera d’Ondara, Ribera d’Urgellet, Riu de Cerdanya, Sarroca de Lleida i Sunyer.
Rius afectats. Estan afectats per nitrats el Segre a Balaguer i Lleida, el Llobregós a Ponts, el Sió a Balaguer, l’Ondara a Cervera, el Corb a Vilanova, i la Noguera Ribagorçana al tram final.
Zones vulnerables. Sumen 555 km2 a la Clamor Amarga, 98 a la Cerdanya, 4.476 més que inclouen àrees de les Garrigues, el Segrià, l’Urgell, la Noguera, la Segarra, el Pla d’Urgell i el Pallars Jussà i una zona de 86 que afecta el Solsonès.
L’aigua de l’aixeta. La normativa comunitària i estatal situa en 50 mg/l el límit de presència de nitrats a l’aigua de les xarxes de subministrament urbà a partir del qual s’ha d’alertar la població perquè deixi de consumir-ne.
Els rius i llacs. El límit es redueix a 37,5 mg/l per a les aigües subterrànies i a 25 mg/l per a les masses superficials com els rius, els llacs i les llacunes. Si se superen aquests nivells se les considera masses afectades per la presència de nitrats.