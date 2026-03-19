ENSENYAMENT
Accions de protesta dels docents a l’A-2, l’N-260 i l’N-230 . També a la C-55 a Clariana de Cardener
Tallen carreteres a Alcarràs, la Seu d’Urgell i Es Bòrdes - CYNTHIA SANS
La jornada reivindicativa dels docents va començar a primera hora del matí amb talls viaris com a protesta, amb la col·laboració de pagesos, tant al pla com al Pirineu. Poc després de les 7.30, unes 150 persones van tallar l’A-2 a l’altura d’Alcarràs, primer només en un sentit i després en els dos, i van mantenir aquesta mobilització fins al voltant de les deu del matí, quan es van dirigir cap al centre urbà de la ciuda de Lleida. Pel camí, van parar a protestar davant la seu del PSC i després davant l’edifici dels serveis territorials d’Educació, per adreçar-se finalment a Ricard Viñes, punt d’inici de la manifestació.
A més, hi va haver talls a l’N-260 a la Seu d’Urgell, l’N-230 a Es Bòrdes i la C-55 a Clariana de Cardener. A la capital de l’Alt Urgell, una cinquantena de docents van iniciar una marxa lenta a les 8.10 hores des de l’entrada de la ciutat, davant del polígon industrial de Lleteries, fins a la rotonda de Castellciutat, a la mateixa via. Van mantenir la protesta més d’una hora i mitja i els Mossos d’Esquadra van anar donant pas alternatiu als vehicles cada 15 minuts, per la qual cosa les retencions en cap cas no van sobrepassar el quilòmetre de longitud.
Els docents de les comarques de muntanya van denunciar la falta de personal dels centres d’aquestes zones i les dificultats per cobrir les substitucions i les dotacions de professors especialistes. També van posar de manifest que la falta habitatge a les comarques pirinenques incideix en els problemes per trobar substituts.
Així mateix, van assegurar que “no hi ha una garantia clara de cobrament” dels desplaçaments entre centres que formen una Zona Escolar Rural (ZER) i van criticar que la “sobrecàrrega burocràtica” del professorat és “especialment greu” en aquest tipus d’escoles.