La CHE autoritza la navegació als pantans de Santa Anna i Canelles
L'organisme de conca l'havia suspès al novembre pels indicis de la presència de musclo zebra als pantans i ara s'hi han habilitat instal·lacions de neteja d'embarcacions
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha aixecat la prohibició de navegació als pantans de Santa Anna i Canelles, vigents des del passat 1 de novembre, després de constatar el bon funcionament de les estacions de neteja d'embarcacions habilitades a Àger, a la Noguera, i a Alfarràs, al Segrià. L'organisme de conca recorda que els pantans es van considerar "afectat" i "en risc", respectivament, per la presència de musclo zebra en les proves que s'hi van fer a finals del 2024. La CHE informa que les declaracions vigents abans de la suspensió es reactivaran de forma automàtica, tot i que caldrà que les embarcacions passin prèviament per les instal·lacions de neteja i s'enviïn per correu els comprovants de neteja abans d'entrar a l'aigua.
A més, els nous usuaris hauran de disposar de la corresponent declaració responsable de navegació i del tiquet de neteja. La normativa exigeix el pas per l'estació de neteja la primera vegada que s'entri al pantà afectat o en risc, quan se'n surti, quan es participi en esdeveniments i competicions en altres embassaments, o quan es demani navegar en altres demarcacions hidrogràfiques.
La prohibició a Santa Anna i Canelles ha estat vigent des de l'1 de novembre de 2025, després que la CHE classifiqués Santa Anna com a "afectat" i el pantà de Canelles "en risc", per indicis de presència en estat larvari de musclo zebra (Dreissena polymorpha). Actualment, 27 embassaments disposen de dispositius de neteja a la conca de l'Ebre, dels quals divuit tenen afectació de musclo zebra i nou es considera que estan en risc.