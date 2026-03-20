TRIBUNALS
Demanen 18 anys de presó per cremar la parella a Artesa de Segre
La Fiscalia manté la seua petició a l’assenyalar que “la intenció era matar-la”. Un últim testimoni declara que va arribar a casa seua “tot cremat i es va ajeure al llit”
La Fiscalia va mantenir ahir la seua petició de 18 anys de presó per un delicte d’assassinat en grau de temptativa en concurs d’un delicte d’incendi per a l’acusat de cremar viva la seua parella el 28 de novembre del 2022 a Artesa de Segre. Una petició a què es va adherir l’acusació particular. Per la seua part, la defensa va demanar que, en cas de condemna, li imposin 5 anys i un dia de presó. L’Audiència de Lleida va acollir ahir l’última declaració que faltava, la de l’home al domicili del qual va acudir l’acusat després dels fets. El testimoni va assegurar que es va presentar “tot cremat i feia olor de fum”. Va afegir que, al veure’l així, li va preguntar “què havia passat” i “què havia fet”, però que l’acusat “anava com un zombi i no responia”. Va dir que es va ajeure al llit i que ell va decidir trucar als Mossos, que van acudir al pis i van arrestar l’acusat.
Segons la Fiscalia, la intenció era “matar la víctima” i “així li ho va dir en diverses ocasions en el moment dels fets”. La fiscal va assegurar que la declaració de la dona ha estat persistent durant tot el procés i va recordar que aquesta va declarar que la seua parella la va ruixar primer amb alcohol i després amb acetona, dient-li “ara sí que cremaràs”. A més, va insistir que ningú no va veure l’home “treure la víctima en braços”, com ell va declarar, per la qual cosa la fiscal va descartar un “acte heroic”. És més, segons van declarar dos veïnes, l’acusat “estava amb les mans a les butxaques” i sense “prestar ajuda a ningú” quan van haver de sortir dels seus habitatges a causa de l’incendi. En la mateixa línia, l’acusació particular va al·legar que “l’única intenció de l’acusat era treure-li la vida” a la víctima i va dir que “sabia el que feia”, considerant que no tenia afectades les seues capacitats pel consum de drogues, com sosté la defensa.
Per la seua part, la lletrada de l’acusat va demanar que, en cas que el tribunal vegi indicis de delicte, imposi una condemna per un delicte de lesions en concurs amb un d’incendi o subsidiàriament per homicidi en grau de temptativa al considerar que “no hi va haver premeditació ni acarnissament”. En el seu últim torn de paraula, l’acusat va dir que està “molt penedit” i “demano perdó a qui hagi fet mal, sobretot a ella”.