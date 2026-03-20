Mil cotxes a l’espera d’anar a concessionaris, estacionats al polígon d'un poble de Lleida
Els emmagatzemen allà de forma temporal
Una parcel·la del polígon industrial La Vaqueria de Sant Guim de Freixenet s’ha convertit en un dormitori de cotxes nous fabricats per Seat a Martorell, així com d’altres marques. Es tracta d’un espai de 18.000 metres quadrats llogat per l’empresa Autoflotas de Calaf, dedicada a la logística en el sector de l’automòbil, i en el qual caben al voltant de 1.000 vehicles.
Els cotxes que entren en aquest punt d’emmagatzematge des de la fàbrica ho fan de forma temporal, durant 30 o 40 dies, per després distribuir-los als concessionaris per a la seua venda. La seua entrada en funcionament ha suposat la creació de sis llocs de treball que es complementen amb dos treballadors més els dies de més activitat.
El gerent d’Autoflotas, Èric Pastor, va explicar que aquest recinte “funcionarà mentre durin les obres d’ampliació de la nostra seu a Calaf”, on habilitaran un moll ferroviari que connecti els terrenys amb la factoria de Seat a Martorell per reduir el transport per carretera.
Aquest és el segon solar que Autoflotas lloga a la Segarra, després d’instal·lar-se al polígon de Fonolleres, a Granyanella, l’any passat. Hi tenen una parcel·la de 69.000 metres quadrats amb capacitat per a 4.000 automòbils. “Tenir aquests espais alternatius a Sant Guim i a Fonolleres ens permet cobrir els pics d’entrades que tinguem”, va apuntar Pastor.
La firma també té centres logístics a Calaf (17.000 cotxes), la localitat de Loeches, a Madrid (8.000 cotxes) i el port de Sevilla (4.000 cotxes), sumant entre totes les seus més de 500.000 metres quadrats de dipòsit i una capacitat de més de 34.000 automòbils.