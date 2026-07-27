Dimarts es reprendrà la circulació de l'R13 i l'R14 entre Lleida i les Borges Blanques afectada per un robatori de coure
El servei manté el transport alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i la Plana-Picamoixons
Rodalies de Catalunya reprendrà a partir de dimarts la circulació ferroviària entre les estacions Lleida-Pirineus i les Borges Blanques, interrompuda des de fa una setmana entre Lleida i la Plana-Picamoixons per un robatori de cable de coure. El servei es prestarà entre Lleida i les Borges Blanques amb 5 trens per sentit al dia.
En paral·lel i per assegurar els transbordaments, l'operadora Renfe manté el transport alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana-Picamoixons en ambdós sentits. El servei per carretera també es manté al tram entre Borges Blanques i la Plana-Picamoixons amb parades intermèdies per garantir la mobilitat dels usuaris de les línies R13 i R14 mentre Adif arregla la infraestructura.
El robatori de coure es va produir dilluns passat cap a les onze de la nit i va afectar els trens de mitjana distància que connecten Lleida i Barcelona, tant per Valls com per Reus. Adif ho va qualificar "d'acte vandàlic" i va dir que els danys en els equipaments i sistemes de regulació del tràfic de la infraestructura eren "molt greus". Arran del robatori, l'endemà es va produir un incendi en una caseta de senyalització a l'estació de Vinaixa.