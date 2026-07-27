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Llavorsí serà la primera parada del Mercat Gourmand

El Mercat Gourmand farà la seua primera parada de l'estiu a Llavorsí.

El Mercat Gourmand farà la seua primera parada de l'estiu a Llavorsí.Associació Usuaris d’Aloe Vera, Robel i Firalia

Publicat per
Alba Mateu Barrufet

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El Mercat Gourmand farà la seua primera parada de l'estiu a Llavorsí. La localitat del Pallars Sobirà acollirà per primera vegada i estrenarà aquest mercat. El recorregut continuarà pel Pallars Sobirà, la Vall d’Aran, el Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès. 

El primer cap de setmana d'agost s'aturarà a la plaça Biuse de Llavorsí amb una dotzena de parades. Els horaris els determinarà la calor, però s'espera que al migdia les parades estiguin tancades i reobrint amb la fresca de la tarda.

Sobre el mercat

Al Mercat Gourmand s'hi poden tastar i comprar formatges, embotits, olis, vins, mels... Els aliments i begudes són de qualitat i proximitat. Així com la cosmètica d’àloe vera i les artesanies de roba i fusta.

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