Llavorsí serà la primera parada del Mercat Gourmand
El Mercat Gourmand farà la seua primera parada de l'estiu a Llavorsí. La localitat del Pallars Sobirà acollirà per primera vegada i estrenarà aquest mercat. El recorregut continuarà pel Pallars Sobirà, la Vall d’Aran, el Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès.
El primer cap de setmana d'agost s'aturarà a la plaça Biuse de Llavorsí amb una dotzena de parades. Els horaris els determinarà la calor, però s'espera que al migdia les parades estiguin tancades i reobrint amb la fresca de la tarda.