Aragó i Catalunya normalitzen el reg en les 2.400 ha de la canonada 12
Una ruptura deixa els cultius 5 dies sense aigua
El subministrament d’aigua per a reg va quedar normalitzat a última hora de divendres a les zones dependents de la canonada lateral número 12, un conducte de què depèn el proveïment de 2.400 hectàrees de cultius dels termes d’Albalat de Cinca, Bellver de Cinca i Ossó de Cinca, segons van confirmar fonts del Canal d’Aragó i Catalunya. La rebentada va ser detectada a primera hora del matí de dilluns, la qual cosa va comportar, a més del tancament del subministrament per a les àrees dependents d’aquest conducte, un reajustament del subministrament a la zona alta del canal: la canonada va ser tancada aigües amunt del salt d’Alfages per evitar afeccions a la carretera A-140, de Binèfar a Binacet; la retallada de la sortida d’aigua de Barasona en 1,2 m3/s, que és el cabal que transporta el tub afectat, i en la derivació de l’aigua sobrant a l’embassament de Sant Salvador per evitar-ne la pèrdua. Els treballs de reparació de la canonada, que discorre enterrada a uns cinc metres de profunditat i els tubs de la qual són de polièster reforçat amb fibra de vidre i polietilè d’alta densitat, van finalitzar divendres i tot seguit va començar l’operació d’ompliment de la infraestructura i dels tubs que se’n deriven. El subministrament d’aigua per a reg va quedar normalitzat a última hora de divendres.“Les avaries sempre ocorren en el moment més crític”, va explicar el president del canal, José Luis Pérez, que va anotar que en aquesta època de l’any “una setmana sense regar pot ser criminal per a la fruita i també per al panís”. El canal manté el subministrament a 0,5 l/s/ha.