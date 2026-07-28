La pressió fiscal arriba a 669 euros per veí a Fraga
L’ajuntament no té endeutament i presta capacitat d'estalvi
L’ajuntament de Fraga ha obtingut la màxima qualificació en gestió econòmica segons l’últim informe publicat per EsPúblico, una plataforma especialitzada en contingut per a les administracions públiques.
L’anàlisi, sobre les dades del 2025, certifica que el consistori no té endeutament i presenta una capacitat d’estalvi del 17,74%, xifres que superen tant la mitjana provincial com l’estatal.
L’estudi xifra la pressió fiscal mitjana en 669,54 euros per habitant, per sota dels 792,82 de la província d’Osca i els 701 estatals. L’informe situa l’índex de solvència a curt termini en el 613,51%