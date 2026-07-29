Jutjat per entrar ‘coca’ de Lleida a Andorra al 2024
La Fiscalia encara no ha concretat la pena que sol·licita
El Tribunal de Corts d’Andorra va començar a jutjar ahir un home que va ser detingut el novembre del 2024 en una investigació conjunta dels Mossos d’Esquadra i de la policia andorrana per introduir cocaïna al Principat des d’Os de Civís i que era comprada a la ciutat de Lleida.
Va ser arrestat el 7 de novembre del 2024 amb prop de 44 grams de cocaïna amagats a l’anus. La Fiscalia encara no ha concretat la pena que sol·licita. L’acusat, que està en presó preventiva des d’aleshores, va assegurar que la droga era per a autoconsum i només va fer dos vendes.