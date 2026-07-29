SEGRE

Quatre ferits a l’AP-2 en sortir de la via i bolcar el cotxe a Torres de Segre

Un altre a Seròs per un xoc frontal

Imagen de archivo del acceso a la AP-2 desde Lleida.

Imagen de archivo del acceso a la AP-2 desde Lleida.Segre

SEGRE REDACCIÓ
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Segre

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Els quatre ocupants d’un cotxe van resultar ferits ahir al matí en una sortida de via i posterior bolcament a l’AP-2 al seu pas pel terme municipal de Torres de Segre. 

El sinistre es va registrar a les 11.15 hores i fins al lloc de l’accident van acudir dos dotacions dels Bombers, ambulàncies del SEM i patrulles dels Mossos d’Esquadra. Els quatre ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova. 

A Seròs, a les 16.55 hores hi va haver un ferit en una col·lisió frontal entre dos vehicles a la carretera LP-7041.

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