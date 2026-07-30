Més de 6 milions per renovar la gestió del Segarra-Garrigues
Aigües Ter Llobregat licita el servei per tres anys a la xarxa general i l’Albagés
Aigües Ter Llobregat, que en l’actualitat és el responsable del canal principal del Segarra-Garrigues, el pantà de l’Albagés, a la cua de la conducció, i la captació a l’embassament de Rialb, ha licitat la gestió d’aquestes infraestructures per un import que ronda els 6,2 milions d’euros per un termini de tres anys prorrogables a uns altres dos més, amb la qual cosa l’import augmentaria a més de 9 milions, segons van indicar fonts de l’empresa pública. Actualment, s’encarrega d’aquesta prestació l’UTE integrada per Acsa Obres i Infraestructures SAU i Control i Geologia SA, però el contracte acaba a finals d’aquest 2026, van indicar les mateixes fonts.
La principal funció del gestor és subministrar adequadament els volums d’aigua sol·licitats pels usuaris del reg i el subministrament a la població en qualsevol de les preses o basses d’aigua delimitades al llarg del Segarra-Garrigues i la presa del l’Albagés.
També garantir que les infraestructures estiguin en tot moment operatives i garantir la fabricació d’equips iguals als instal·lats per les empreses adjudicatàries de les obres en cas d’avaries. A més, ha de procurar una adequada conservació de les condicions de seguretat, funcionalitat, neteja i higiene del conjunt de les instal·lacions.
D’altra banda, també s’han de complir i observar les prescripcions en material mediambiental disposades en la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del 2010 i complir les instruccions dels organismes superiors competents com són la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Les empreses interessades ja poden presentar les seues ofertes i el termini d’admissió finalitzarà el 14 de setembre d’aquest any perquè la nova firma pugui començar el seu treball a principis del 2027 amb prou garanties.
Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) s’encarrega, per la seua part, de la gestió de la xarxa secundària del canal.