ERC critica que la direcció del Museu de Cervera s’elegeixi per lliure designació
El grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC) a la Paeria de Cervera ha criticat la decisió del govern municipal –format per PSC i Junts– de canviar la fórmula per cobrir la plaça de la direcció del Museu Comarcal de Cervera, passant d’un concurs públic a una lliure designació.
Els republicans han alertat a través d’un comunicat que aquesta mesura “obre la porta a l’amiguisme” i la van qualificar de “poc transparent, poc equitativa i poc ètica”. En el ple de l’ajuntament celebrat dijous passat, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés (PSC), va defensar que “la convocatòria pública es manté, amb lliure concurrència, però que el procediment es modifica per poder elegir la persona segons un projecte que es pugui tirar endavant al capdavant del Museu”. Pomés va argumentar que, en llocs de direcció, la llei justifica la lliure designació de les places.
En la seua explicació, l’alcalde va avançar que l’actual govern vol fer una aposta per “potenciar l’apartat arqueològic” de l’equipament. Segons el primer edil de Cervera, “aquest canvi –la lliure designació– ajudarà a enriquir el mateix Museu i a agilitzar moltes coses”.