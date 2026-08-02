Ferits en accidents a Ribera d’Urgellet i Albesa
Un motorista de 29 anys va resultar ferit greu ahir a la tarda al xocar contra un cotxe entre Ribera d’Urgellet i la Seu d’Urgell, a l’altura del pont d’Arfa. Va ocórrer a les 16.31 hores, va quedar inconscient i va ser evacuat a l’hospital de la capital de l’Alt Urgell. Un altre motorista va resultar ferit en una altra col·lisió a l’N-260 a Ribera d’Urgellet. D’altra banda, un cotxe es va encastar contra una paret ahir a la tarda a l’interior de l’Albesa, al carrer de la Creu. Hi van acudir quatre dotacions dels Bombers, que van rescatar la conductora que hi havia quedat atrapada. La van treure pel maleter i la van evacuar a l’hospital Arnau de Vilanova. A Tàrrega, un turisme va sortir de la via en una rotonda de l’avinguda Catalunya.
Els Bombers fan tres rescats de muntanya
Els GRAE dels Bombers de la Generalitat va fer ahir tres rescats al Pirineu lleidatà. A la Torre de Capdella, a les 12.42 hores, van socórrer un home que va caure i va patir lesions al rostre. A Josa i Tuixén van atendre una persona que havia tingut un cop de calor (15.03 hores). Posteriorment, a les 17.01 hores, van acudir a Fígols i Alinyà per auxiliar un barranquista de 26 anys que es va indisposar a causa de les altes temperatures.