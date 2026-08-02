Liciten la restauració de la coberta de Sant Climent
Més de 600.000 euros per protegir el temple i les pintures murals
El Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí ha tret a licitació les obres de conservació i restauració de la coberta de l’església de Sant Climent de Taüll, amb un pressupost de 600.074 euros. Les empreses interessades podran presentar les seues ofertes fins al proper divendres 21 d’agost per optar a una actuació clau per a la preservació d’un dels principals exponents del romànic català.
Aquest projecte té per objectiu restaurar la coberta original de pissarra a dos aigües i l’estructura de fusta interior del temple per garantir la seua estanquitat i assegurar també la conservació de les pintures murals i de les reproduccions interiors. La intervenció s’executarà en diverses fases, seguint el projecte que van redactar els serveis de Patrimoni Arquitectònic.
La coberta es farà amb criteris d’economia circular, reutilitzant la pissarra existent i, quan sigui necessari, substituint-la per peces antigues recuperades de construccions del Pirineu, descartant pissarra industrial nova per mantenir l’autenticitat del monument.