El pont de Sort a l’N-260 tindrà una passarel·la de vianants
L’actuació, pressupostada per 1,3 milions, contempla la reforma integral del viaducte. Territori preveu licitar les obres la pròxima tardor
El pont de l’N-260 sobre la Noguera Pallaresa al seu pas per Sort comptarà amb una nova passarel·la adossada, serà independent de l’estructura actual, mesurarà uns quatre metres d’ample i estarà destinada exclusivament per a vianants i ciclistes. Construïda amb una estructura mixta de formigó i acer, se situarà aigües avall del pont i el disseny garantirà respectar el curs del riu i el manteniment de la capacitat hidràulica.
L’actuació s’emmarca en el conveni entre la Generalitat i Estat per a la millora i modernització de l’Eix Pirinenc, amb una inversió global de 230 milions d’euros fins al 2033. El departament de Territori ultima el projecte per treure les obres a licitació la pròxima tardor. La inversió prevista per a aquesta passarel·la ascendeix a 1,3 milions d’euros.
El consistori de Sort ha mostrat la seua satisfacció per l’impuls definitiu al projecte de rehabilitació i ampliació del pont, una actuació que arriba després de tres anys de negociació per fer realitat una demanda històrica del municipi.
El consistori valora l’avenç d’una intervenció que permetrà millorar la mobilitat, la seguretat i accessibilitat en un dels principals accessos a la localitat, des de la carretera de la Seu d’Urgell.
A banda de la nova passarel·la per als vianants flotant, les obres inclouran la rehabilitació integral del pont actual, amb la renovació de baranes i barreres de protecció, treballs d’impermeabilització, reparació dels paraments i neteja de l’estructura.
L’actual pont, de 46 metres de longitud i un ample útil de sis metres, presenta importants limitacions per al pas segur i còmode dels vianants. La nova passarel·la resoldrà aquesta carència al separar els desplaçaments a peu i amb bicicleta del trànsit rodat.
D’altra banda, des del consistori consideren que aquesta actuació al pont suposa una millora estratègica tant per a la mobilitat diària dels veïns de Sort com per als desplaçaments de nombrosos visitants que utilitzen l’Eix Pirinenc al seu pas per la capital del Sobirà.