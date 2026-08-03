Agramunt millora la xarxa de proveïment d’aigua a diversos carrers
L’ajuntament d’Agramunt està millorant la xarxa de proveïment d’aigua potable. Les obres, que tenen un termini d’execució de tres mesos i està previst que finalitzin al setembre, consisteixen en la renovació de diversos trams de la xarxa al nucli antic mitjançant la substitució d’antigues canonades de fibrociment per noves conduccions. L’actuació es porta a terme en el marc del conveni firmat entre el consistori i Cassa, actual empresa gestora del servei d’aigua.
El projecte va ser redactat i aprovat el 2024 amb un pressupost 239.805 euros, dels quals 145.237 euros estan subvencionats per l’ACA, mentre que l’ajuntament aporta els 94.567 euros.
No obstant, una vegada actualitzats els preus, el cost és de 274.022 euros. Els treballs es desenvolupen en diferents punts com el carrer Sabateria de Dalt, part de la plaça Mercadal, un tram des del dipòsit del Convent fins al raval de Sant Francesc, el carrer de la Costa dels Dipòsits i un tram del passeig Nou.
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va destacar que es tracta d’“una obra molt important per oferir un servei de proveïment més eficient”. L’execució de les obres ha obligat a modificar temporalment la circulació.