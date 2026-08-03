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Mor una dona de 74 anys com a conseqüència d’un xoc frontal a la carretera CG2, a Andorra
L'accident s'hauria produït a causa d'un vehicle invadint el sentit contrari de la carretera. La policia andorrana investiga el succés com a homicidi per imprudència greu
Una dona de 74 anys va morir dissabte en un xoc frontal amb tres vehicles implicats a Valira Nova, a l’entrada de la parròquia andorrana d’Encamp. En el sinistre, ocorregut a mitja tarda, quatre persones van resultar ferides de diferent consideració i dos d’elles, dos conductors, van passar la jornada d’ahir a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell amb pronòstic reservat, segons va informar ahir el Diari d’Andorra.
L’accident es va produir a la carretera CG2, quan dos turismes circulaven en direcció Encamp en sentit nord, mentre que un tercer ho feia en direcció Escaldes en sentit sud, va explicar el rotatiu, que va apuntar que un dels vehicles hauria envaït el carril contrari. La policia andorrana investiga el succés com a homicidi per imprudència greu.
Els serveis d’emergències van rebre l’avís cap a les 18.23 hores i van mobilitzar un ampli dispositiu amb efectius de la policia, cinc dotacions de bombers i equips del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que van practicar maniobres de reanimació a la víctima, després que entrés en parada cardiorespiratòria, segons va publicar el diari andorrà.
La dona, que era veïna de Sant Julià de Lòria, va acabar morint.