El pasturatge com a eina de manteniment de les estacions de muntanya
Més de 7.000 caps de bestiar pasturaran als prats de les estacions que a l'hivern passen a ser pistes d'esquí. És un mètode tradicional, econòmic i sostenible
El pasturatge de més de 7.000 caps de bestiar a estacions d'alta muntanya ajuda a realitzar una gestió i manteniment sostenible dels prats. Ho gestiona Ferrocarrils de la Generalitat sota la marxa Pirineu365 i les tasques es realitzen a la Molina, la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll.
A l'hivern són pistes d'esquí i a l'estiu acullen diverses activitats, per aquest motiu de finals de juny i fins a l'octubre hi pasturaran cabres, vaques i cavalls. Amb el bestiar es conserven els prats d'una manera tradicional i amb beneficis socials, ambientals i econòmiques.
Aquesta pràctica ajuda a conservar la coberta vegetal i afavoreix unes bones condicions per la temporada d'hivern. En rasurar l'herba, la neu estarà més ben distribuïda i compactada, i amb les deposicions, afavoreixen la qualitat del sòl.