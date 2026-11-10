L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, serà la nova secretària de Governs Locals i Relacions amb l’Aran
El Consell Executiu la nomenarà el proper dimarts en substitució de Xavier Amor
El Consell Executiu del dimarts de la setmana vinent nomenarà a la nova persona que ocuparà la secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran del Govern. Després que Xavier Amor, que ocupava el càrrec, fos nomenat nou cap de gabinet del president de la Generalitat, la vacant quedarà ocupada en set dies.
Tal i com ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’executiu ha escollit l’actual alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, per a ser la nova secretària, i se l’ha triat per la seva “trajectòria institucional molt vinculada al món municipal de més de 20 anys i la seva relació amb el món social i de la infància i la gent gran”.
Segons Paneque, era “important” per al president, Salvador Illa, que el càrrec l’ocupés “una persona amb trajectòria municipal important i que hi hagués exercit”.