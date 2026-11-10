La ‘ruta del cràter’ eleva la pressió: convoquen una caravana de protesta pel seu deteriorament
La plataforma de l’A-1239 convoca una caravana de protesta pel deteriorament de la carretera. La millora de la calçada no té de nou una partida específica en el pressupost de la DGA
Els usuaris del tram de la carretera A-1239 que va d’Albalat de Cinca a Esplucs, una ruta de 14 quilòmetres amb l’asfalt ple de cràters i en la qual el sentit comú recomana no passar de 40 km/h, no es creuen les promeses del Govern d’Aragó. I això els ha portat a convocar noves protestes per reclamar la millora que requereix la via.
La Unió de Plataformes i Moviments per unes Carreteres Dignes ha convocat per a dissabte, a les 11.00 hores, caravanes que sortiran de cada una d’aquestes localitats per confluir al castell Calavera, a Bellver de Cinca, on es llegirà un manifest.
Els veïns de les dos localitats tindran en aquest dissabte negre provincial el suport de plataformes d’altres zones d’Osca que també reclamen la millora de les seues carreteres.
“Calen dates, garanties i compromisos concrets”, assenyalen des de la Unió de Plataformes i Moviments per unes Carreteres Dignes. El recent anunci del Govern d’Aragó sobre incloure un tram de 7 quilòmetres en un pla específic “deixa sense resposta què passarà amb els altres 7, que no poden quedar en l’oblit. No té sentit que una carretera que necessita una solució integral s’abordi deixant la meitat pendent”.
Porten “més de 23 anys esperant la seua rehabilitació”, anoten, i sobre el tram inclòs a l’anunci “continuem sense disposar de prou informació: no coneixem els terminis, el calendari d’execució, les dates de licitació ni quan començaran les obres, ni comptem amb detalls clars sobre les actuacions previstes”. “Després de més de 23 anys d’espera i d’haver conegut nombroses propostes i projectes que no han arribat a materialitzar-se, aquesta falta d’informació genera una comprensible desconfiança”, afegeixen.
El projecte de pressupostos del Govern d’Aragó que s’acaba de presentar per a l’any que ve no inclou cap partida específica per intervenir en aquesta carretera, per molt que el conseller de Foment, Octavio López, anunciés fa unes setmanes que ho inclouria al Pla Extraordinari.
El document ressenya “un programa específic d’inversions destinat a la resta de la xarxa autonòmica” per a “actuacions de millora, condicionament i modernització” de vies alienes a l’anomenat Pla Extraordinari. “Durant el 2027 es continuarà l’execució de les actuacions iniciades”, assenyala, i es preveu “la posada en marxa de noves inversions considerades preferents des del punt de vista territorial, funcional i de seguretat viària”.
No obstant, el desglossament d’actuacions només inclou tres intervencions de “millora de la seguretat viària en carreteres” a tot el país, set més en trams d’elevada accidentalitat i onze més en travessies i accessos a poblacions.