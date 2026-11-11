Carles Porta repassa la seua trajectòria al Nu Naked
El periodista i creador del popular programa Crims, Carles Porta, va protagonitzar dijous passat una nova sessió de les Nu Talks, el cicle de converses que organitza l’establiment Nu Naked Coffee de Mollerussa. L’activitat, celebrada el 5 de novembre, va correspondre a la novena edició d’aquesta iniciativa cultural i va comptar amb la participació de la periodista Anna Gómez. Porta va repassar la seua trajectòria professional, des dels seus inicis al diari SEGRE fins a convertir-se en un dels referents del periodisme de successos i la narrativa criminal a Catalunya, gràcies a l’èxit de Crims. Des de Nu Naked van destacar l’oportunitat d’atansar al públic les experiències de personalitats rellevants de la comarca.