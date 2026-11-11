Directe | La vaga general complica la mobilitat arreu de Lleida: piquets i talls de carreteres
Tallen vies arreu de la demarcació. A la capital del Segrià hi ha piquets a diversos carrers
La mobilitat a Lleida es veu afectada aquest dimecres des de primera hora del matí a causa de la jornada de vaga general convocada pels sindicats per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora, reclamar l’augment dels salaris i demanar la intervenció del mercat immobiliari, que té lloc a tan sols dos dies que arranqui la campanya electoral; i és la primera que se celebra des del 2012.
L’aturada va començar ja ahir a les 22.00 hores per a aquells que iniciaven torns de nit a les empreses, però no ha estat fins a les 4.30 hores d’avui quan els piquets han iniciat els talls en diversos punts de Lleida. Es podran allargar fins a les 10.30 hores.
Una trentena de persones tallen Tàrrega per l’N-II
L’objectiu era dificultar l’accés a les empreses situades principalment al polígon Llevant i la sortida dels vehicles de la ciutat
Urgell
Una trentena de persones tallen a primera hora a Tàrrega per l’N-II
Laia Pedrós
En aquests moments hi ha almenys una quinzena de talls en vies lleidatanes per la vaga general:
- LL-11: Tallada des de la rotonda de la C-13B fins a la rotonda dels Alamús
- LL-11: Tallada a Lleida des de la rotonda del cementiri fins a la rotonda de la C-13
- LL-12: Tallada a Albatàrrec
- Centre de la ciutat de Lleida: hi ha talls a la rotonda del Mestre, a l'LL-11, a l'avinguda Catalunya i a l'encreuament dels instituts
- Talls en accessos al polígon industrial El Segre des de la ciutat de Lleida
- C-13B (variant sud de Lleida): Tallada entre la Bordeta i la rotonda de l'Ll-11
- A-2: Alcoletge, sortida 467 tallada (enllaç C-13).
- A-2: Tàrrega, sortida 507 tallada (enllaç C-14).
- C-13: Afectació al polígon industrial de Lleida. Desviament per l'A-2.
- N-240: Tallada a la cruïlla amb la C-13. Afectació a l’N-240, C-13 i C-13B i al polígon industrial.
- N-260: Tallada a la Seu d’Urgell en els dos sentits de la marxa.
- C-13: Tallada a Talarn i Lleida en els dos sentits de la marxa.
- C-55: Tallada a Olius en els dos sentits de la marxa.
- N-240: Tallada entre Torregrossa i Lleida
Piquets al polígon de Fonolleres, a la Segarra
Un grup de piquets ha tallat una via al polígon de Fonolleres, a la Segarra, just davant de la seu d'Indox. Informa Jordi Bonilla.
Els serveis mínims demanen pas a Tàrrega
Al tall de Tàrrega els serveis mínims demanen pas. Bombers i sanitaris han pogut passar, però a l'autobús no l'han deixat passar.
Vídeo d'un dels talls als accessos al polígon El Segre de Lleida
Vídeo: Julen Andrés / Lleida TV
Les imatges dels piquets a Tàrrega a primera hora del matí
Vídeo: Laia Pedrós
Tallada l'N-260 a Sort
Segons Trànsit, els piquets també tallen l'N-260 a Sort, en els dos sentits de la marxa.
Consulta l'estat del Trànsit
El Servei Català de Trànsit recull els següents talls a la demarcació de Lleida en aquests moments:
- LL-11: Tallada a Lleida, ambdós sentits.
- A-2: Alcoletge, sortida 467 tallada (enllaç C-13).
- A-2: Tàrrega, sortida 507 tallada (enllaç C-14).
- C-13: Afectació al polígon industrial de Lleida. Desviament per l'A-2.
- N-240: Tallada a la cruïlla amb la C-13. Afectació a l’N-240, C-13 i C-13B i al polígon industrial.
La vaga plana sobre la actividad del deporte local
L'ajuntament de Lleida avisa de possibles afectacions en les seus instal·lacions i en comarques es preveu menys incidència
Esports
La vaga plana sobre l’activitat de l’esport local
Redacció
Afectacions previstes a l'entorn de la ciutat de Lleida
- Polígon El Segre: carrer Llorenç Agustí Claveria, a l'alçada de la rotonda de l'empresa Massanés, en ambdós sentits.
- C-13, a l'alçada de l'empresa Asyum,, en ambdós sentits.
- LL-11, a l'alçada de l'empresa Avidel, en ambdós sentits.
- Rotonda dels Instituts, intersecció de l'N-II amb l'avinguda de Madrid i l'N-230.
- Rotonda entre la C-13 i la N-240, a Magraners i el polígon Els Frares.
- Intersecció de l'avinguda Joana Raspall, plaça Espanya, avinguda de Madrid i avinguda Estudi General.
La protesta talla l'Ll-11 a Lleida en els dos sentits
Els manifestants tallen l'Ll-11 a Lleida, en els dos sentits de la marxa, entre els punts quilomètrics 5 i 5,5.
Consulta l'estat del trànsit
Talls en accessos a l'autovia A-2
Els piquets informatius tallen la sortida 467 a l'A-2 a Alcoletge, a l'enllaç amb la C-13. Segons Trànsit, hi ha circulació intensa a l'autovia en aquest tram.
També està tallada la sortida 507, a Tàrrega, amb l'enllaç de l'A-2 amb la C-14
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