La manifestació a la Seu d'Urgell reuneix a més de mil persones
La protesta ha començat mitja hora més tard del previst
La manifestació de la Seu d'Urgell, convocada per les cinc d'aquesta tarda, ha iniciat una mitja hora endarrerida i amb més de 700 manifestants. L'inici de la marxa ha estat des de la plaça dels Oms i a mesura que avançava per la capital de l'Alt Urgell s'han sumat més persones fins a superar el miler.
En el seu pas pels carrers, la manifestació s'ha aturat davant un bloc de la Sareb que havia estat ocupat. Alguns dels participants han enganxat cartells relacionats amb la protesta d'aquest dimecres. Actualment, l'edifici és rehabilitat i més endavant estarà a la venda.
Els manifestants s'han aturat davant el Mercadona. Després que els agents policials els hi impedissin apropar-s'hi, han denunciat l'increment de preus.
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