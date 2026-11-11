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vaga general

Unes 4.000 persones a la manifestació unitària de la vaga general a Lleida, segons la Urbana 

La manifestació a la Seu d'Urgell reuneix a més de mil persones

La protesta ha començat mitja hora més tard del previst

Els manifestants enganxant cartells a un edifici que havia estat ocupat

Els manifestants enganxant cartells a un edifici que havia estat ocupatCynthia Sans

SEGRE REDACCIÓ
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Segre

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La manifestació de la Seu d'Urgell, convocada per les cinc d'aquesta tarda, ha iniciat una mitja hora endarrerida i amb més de 700 manifestants. L'inici de la marxa ha estat des de la plaça dels Oms i a mesura que avançava per la capital de l'Alt Urgell s'han sumat més persones fins a superar el miler.

En el seu pas pels carrers, la manifestació s'ha aturat davant un bloc de la Sareb que havia estat ocupat. Alguns dels participants han enganxat cartells relacionats amb la protesta d'aquest dimecres. Actualment, l'edifici és rehabilitat i més endavant estarà a la venda.

Els manifestants s'han aturat davant el Mercadona. Després que els agents policials els hi impedissin apropar-s'hi, han denunciat l'increment de preus.

Actualitzarem informació.

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