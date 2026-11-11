ESPORTS
La vaga plana sobre l’activitat de l’esport local
La Paeria avisa de possibles afectacions i en comarques es preveu menys incidència
La vaga general convocada per a avui en tot l’Estat tindrà incidència en la majoria dels serveis de la capital del Segrià, on es preveuen talls de trànsit i piquets informatius, a més de la manifestació unitària des de la plaça Ricard Viñes (més informació a la pàgina 5). L’esport lleidatà, així com altres activitats locals, no s’escaparà de les possibles afectacions de la vaga, per la qual cosa l’ajuntament de Lleida va traslladar als clubs de la ciutat un comunicat per informar de possibles alteracions en el funcionament habitual de les instal·lacions esportives municipals perquè puguin tenir-ho en consideració en el moment de planificar les seues activitats.
No obstant, ja que el dret de vaga és una decisió individual dels treballadors, la Paeria no pot garantir amb temps la prestació habitual del servei. En aquest sentit, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va remarcar que “no podem fer una previsió, però hem informat els clubs que hi pot haver alteracions. Hi haurà algunes instal·lacions que estaran obertes i altres que no podran donar servei”.
Un dels clubs que va suspendre ahir tots els entrenaments de la base és el Força Lleida per evitar “inconvenients” en els desplaçaments i perquè no poden garantir “l’obertura del Barris Nord i el funcionament habitual de les oficines”. En aquest sentit, l’Atlètic Segre intentarà prestar “els serveis mínims” per als nens de la ciutat, però va recomanar a les famílies de fora evitar desplaçaments. El primer equip de l’Atlètic Lleida, per la seua part, preveia entrenar amb normalitat aquest matí al Camp d’Esports.
En el mateix sentit que la Paeria es va expressar l’ajuntament de Mollerussa, que, al no saber quins treballadors secundaran la vaga, no podrien fer cap previsió. Des del CFJ Mollerussa, en canvi, van explicar que tant la base com el primer equip s’entrenaran.
Per la seua part, l’ajuntament de Tàrrega mantindrà els horaris habituals als equipaments esportius, així com els de Balaguer, la Seu d’Urgell i Cervera, que tampoc no preveuen cap alteració en la seua activitat.