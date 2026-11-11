Centenars de persones es manifesten a Tàrrega per l'habitatge assequible i la pujada de salaris
Centenars de persones recorren els carrers de Tàrrega, des de la plaça del Carme fins a la plaça Major, per reclamar lloguers més baixos i millors sous.
Centenars de persones s'han manifestat aquest matí pels carrers de Tàrrega per reclamar habitatge assequible i un augment dels salaris. La marxa ha començat poc després de les 11 del matí a la plaça del Carme i recorre diversos carrers del centre en direcció a la plaça Major.
Entre els assistents hi ha persones de diferents sectors, com el social i l'educatiu, entre d'altres àmbits. Al llarg del recorregut s'hi poden veure nombroses pancartes amb missatges com "El vostre negoci, la nostra misèria", "Ni resignació ni silenci" i "No som invisibles, el sector social també existeix".
La mobilització té com a destinació la plaça Major, on està previst que es llegeixi un manifest un cop arribi el grup de manifestants.
Consignes durant el recorregut
Mentre avancen pels carrers, els manifestants han cridat lemes com "Els carrers sempre seran nostres", "Amunt els salaris" i "Avall els lloguers". Així, les demandes sobre habitatge i condicions laborals s'han situat al centre de la protesta.
Participació de diversos àmbits
La presència de col·lectius diversos ha estat una de les característiques de la jornada. Segons s'ha pogut observar, hi participen treballadors del sector social i de l'educació, que han volgut fer visibles les seves reivindicacions amb pancartes pròpies.