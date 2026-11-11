Pimec xifra en un 8% el seguiment de la vaga general en el seu balanç final
L’afectació sobre l’activitat empresarial s’ha mantingut entorn del 28%
Pimec assegura que la vaga general d’aquest dimecres ha tingut "un baix seguiment", del 8% entre els treballadors de les empreses catalanes segons el seu balanç final, però ha generat una afectació sobre l’activitat econòmica molt superior, informa en un comunicat.
Segons les dades de tancament de l’Observatori de la Pime de Catalunya, recollides a les 17.02 amb respostes de 1.186 empreses, el 27,6% d’empreses que han iniciat la jornada ha tingut l’activitat reduïda o parada, no només pel seguiment de la convocatòria, sinó també per les dificultats de mobilitat i altres incidències.
El 53,6% de les empreses amb l’activitat afectada no ha tingut cap treballador en vaga, "una dada que posa de manifest que les conseqüències de la convocatòria han anat molt més enllà de les persones que han decidit secundar-la".