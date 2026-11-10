La Paeria de Lleida rebrà 600.000 € per convertir el Mercat del Pla en un espai de cooperativisme i economia social
L'ajut permetrà finançar les actuacions necessàries per fer realitat el projecte
L'Ajuntament de Lleida rebrà una subvenció de 600.000 euros del Departament d’Empresa i Treball per adequar el Mercat del Pla, el qual fa anys que no té usos definits. L'objectiu és convertir-lo en un node de dinamització econòmica i desenvolupament local sostenible per enfortir l’ecosistema cooperatiu i afavorir la creació de noves iniciatives econòmiques.
L’ajut es distribuirà en dues anualitats: 396.000 euros el 2026 i 204.000 euros el 2027, i permetrà finançar les actuacions necessàries per fer realitat el projecte. El futur pol cooperatiu vol impulsar la creació i consolidació de cooperatives i altres iniciatives de l’economia social i solidària, generar activitat econòmica i ocupació, i contribuir al desenvolupament local sostenible.
El futur pol cooperatiu s’ubicarà al Mercat del Pla, al Centre Històric de Lleida, i disposarà de despatxos i espais de coworking per a cooperatives de treball, una sala de formació i una sala polivalent per acollir activitats complementàries.
Les actuacions subvencionades inclouen la redacció dels projectes tècnics, els estudis previs, les licitacions necessàries i l’execució de les obres d’adequació i posada en funcionament de l’equipament. La intervenció preveu respectar els valors patrimonials de l’edifici, catalogat pel seu interès històric, i limitarà les actuacions als elements necessaris per garantir-ne el funcionament, l’accessibilitat i la seguretat.
Actualment, les obres d’adequació de l’espai estan a punt de sortir a licitació. Posteriorment, la Paeria té previst convocar un concurs per adjudicar la gestió i la dinamització del pol cooperatiu, amb l’objectiu de consolidar-lo com un espai de referència per a l’emprenedoria col·lectiva, la intercooperació i el desenvolupament de projectes d’economia social i solidària a les Terres de Ponent.